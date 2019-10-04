Гідрометцентр застерігає про туман та заморозки Суспільство | 04-10-2019, 17:37 0 73 Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, 5 жовтня вночі та вранці туман видимістю 200 — 500 м, на поверхні ґрунту заморозок 0 — 2 °C.



Також на території Львівської області та місту Львову 7 — 9 жовтня вночі сильні заморозки у повітрі 0 — 5 °C.