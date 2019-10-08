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Число загиблих під час антиурядових протестів в Іраку перевищило 100
|Суспільство | 07-10-2019, 07:46
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|Кількість загиблих під час антиурядових протестів зросла до 104 осіб, постраждало понад 6100 людей.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: За повідомленням міністерства внутрішніх справ Іраку, до числа постраждалих входять більш як 1200 співробітників сил безпеки.
За офіційними повідомленнями, серед загиблих є восьмеро співробітників силових відомств.
Учасники протестів підпалили 51 громадську будівлю та вісім штабів політичних партій.
Нагадаємо:
Станом на 5 жовтня кількість загиблих учасників загальнонаціональних демонстрацій в Іраку зросла до 93 осіб, майже 4000 постраждали.
Масові заворушення в Іраку спалахнули першого жовтня. Вони охопили Багдад, а також низку великих міст. Люди вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти корупції, безробіття і поганих комунальних послуг, зокрема відключення електроенергії та браку води.
МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Іраку у зв‘язку з суттєвим погіршенням безпекової ситуації.
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