Число загиблих під час антиурядових протестів в Іраку перевищило 100 Суспільство | 07-10-2019, 07:46 0 121 Кількість загиблих під час антиурядових протестів зросла до 104 осіб, постраждало понад 6100 людей.



Джерело: Радіо Свобода



Деталі: За повідомленням міністерства внутрішніх справ Іраку, до числа постраждалих входять більш як 1200 співробітників сил безпеки.



За офіційними повідомленнями, серед загиблих є восьмеро співробітників силових відомств.



Учасники протестів підпалили 51 громадську будівлю та вісім штабів політичних партій.



Нагадаємо:



Станом на 5 жовтня кількість загиблих учасників загальнонаціональних демонстрацій в Іраку зросла до 93 осіб, майже 4000 постраждали.

Масові заворушення в Іраку спалахнули першого жовтня. Вони охопили Багдад, а також низку великих міст. Люди вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти корупції, безробіття і поганих комунальних послуг, зокрема відключення електроенергії та браку води.

МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Іраку у зв‘язку з суттєвим погіршенням безпекової ситуації.

