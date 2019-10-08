У США страйкують майже 50 тисяч робітників Суспільство | 07-10-2019, 07:46 0 124 Майже 50 тисяч працівників автомобільної корпорації General Motors три тижні страйкують, вимагаючи підвищення заробітної плати та покращення умов праці.



Джерело: Голос Америки



Деталі: Робітники припинили працювати ще 15 вересня. За їх словами, компанія отримує мільйонні прибутки, але зарплати не підвищує.



Керівництво корпорації закиди про прибутки заперечує, натомість кажуть, що останніми роками доходи падають через уповільнення глобальної економіки.



За останні 50 років це найбільший страйк проти автовиробника в США.

