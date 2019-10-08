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У Малі загинув миротворець ООН, ще четверо поранені
|Суспільство | 07-10-2019, 07:57
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У результаті вибуху міни загинув один миротворець, ще чотирьох було поранено.
Джерело: Hromadske
Деталі: Про це у Twitter повідомив представник місії ООН Олів'є Сальгадо.
За його словами, вибух трапився, коли автомобіль охоронного патруля проїжав повз вибухового пристрою.
Він не уточнив миротворці якої країни стали жертвами вибуху.
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