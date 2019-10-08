У Малі загинув миротворець ООН, ще четверо поранені Суспільство | 07-10-2019, 07:57 0 129

У результаті вибуху міни загинув один миротворець, ще чотирьох було поранено.



Джерело: Hromadske



Деталі: Про це у Twitter повідомив представник місії ООН Олів'є Сальгадо.



За його словами, вибух трапився, коли автомобіль охоронного патруля проїжав повз вибухового пристрою.



Він не уточнив миротворці якої країни стали жертвами вибуху.

