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Німеччина боїться нової хвилі мігрантів
|Суспільство | 07-10-2019, 07:57
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|Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєгофер повідомив про побоювання можливого повторення напливу біженців до Європейського Союзу, як у 2015 році.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Міністр вважає, що ФРН має допомагати європейським партнерам контролювати зовнішні кордони ЄС щоб не зіткнутись із новою хвилею мігрантів.
Він закликав збільшити обсяги допомоги Туреччині, яка приймає багато біженців.
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