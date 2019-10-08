Німеччина боїться нової хвилі мігрантів

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 08/10/2019 Новини 7 жовтня: спрощення торгівлі з Донбасом, нові власники "Укрбуду" та зменшення міжнародних резервів...>> Пристайко: Путін поки що не зацікавлений в зустрічі...>> Як отримати податкову знижку за освітні послуги...>> На площі Теодора завершують облаштовувати нестандартний дитячий майданчик...>> Платники Закарпаття сплатили майже 3,3 млрд грн єдиного соціального внеску...>> Цього тижня у школах міста проводитимуть «Уроки мужності»...>> «Першим питанням, яке ми будемо розглядати, буде питання формули Штайнмаєра», — Андрій Садовий...>> Відсьогодні тролейбуси № 24, 25 та 31 курсують за відновленим маршрутом...>> Мер Львова відзначив переможців загальноміського конкурсу дитячого малюнку «Купуй львівське!»...>> Завтра в Мурованому та на кількох вулицях Шевченківського району Львова й Малехова не буде води...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За смертельне ножове поранення львів’янин перебуватиме під вартою...
04-10-2019, 12:59  >>> 
Злодія-рецидивіста засудили до 4 років позбавлення волі на Львівщині...
03-10-2019, 10:36  >>> 
Злодія-рецидивіста засудили до 4 років позбавлення волі на Львівщині...
03-10-2019, 10:34  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Уряд визначився, як реформувати медичну освіту...
23-08-2019, 07:38  >>> 
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС...
20-08-2019, 08:31  >>> 
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 

Німеччина боїться нової хвилі мігрантів

Суспільство | 07-10-2019, 07:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 130 130    
Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєгофер повідомив про побоювання можливого повторення напливу біженців до Європейського Союзу, як у 2015 році.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Міністр вважає, що ФРН має допомагати європейським партнерам контролювати зовнішні кордони ЄС щоб не зіткнутись із новою хвилею мігрантів.

Він закликав збільшити обсяги допомоги Туреччині, яка приймає багато біженців.
   Новини по темі: Суспільство
Як отримати податкову знижку за освітні послуги...
07-10-2019, 18:13  >>> 
На площі Теодора завершують облаштовувати нестандартний дитячий майданчик...
07-10-2019, 18:11  >>> 
Цього тижня у школах міста проводитимуть «Уроки мужності»...
07-10-2019, 16:23  >>> 
Відсьогодні тролейбуси № 24, 25 та 31 курсують за відновленим маршрутом...
07-10-2019, 16:17  >>> 
Мер Львова відзначив переможців загальноміського конкурсу дитячого малюнку «Купуй львівське!»...
07-10-2019, 16:17  >>> 
Завтра в Мурованому та на кількох вулицях Шевченківського району Львова й Малехова не буде води...
07-10-2019, 16:15  >>> 
Проєкти місцевих ініціатив: головне на 2020 рік...
07-10-2019, 16:12  >>> 
   АктуальноАктуально
Літак Ан-12 здійснив аварійну посадку поблизу Львова: є загиблі...
04-10-2019, 09:22  >>> 
Зеленський хоче закінчити війну за рік...
03-10-2019, 14:34  >>> 
Від Антарктиди відколовся айсберг вагою близько 315 мільярдів тонн...
01-10-2019, 08:38  >>> 
   ПолітикаПолітика
Новини 7 жовтня: спрощення торгівлі з Донбасом, нові власники "Укрбуду" та зменшення міжнародних резервів...
08-10-2019, 00:08  >>> 
Пристайко: Путін поки що не зацікавлений в зустрічі...
08-10-2019, 00:06  >>> 
Союзники Трампа хотіли замінити керівництво "Нафтогазу" – ЗМІ...
07-10-2019, 07:54  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Платники Закарпаття сплатили майже 3,3 млрд грн єдиного соціального внеску...
07-10-2019, 18:09  >>> 
Коли запроваджується нова форма податкової декларації з туристичного збору?...
07-10-2019, 15:58  >>> 
Нові рахунки для сплати ЄСВ з 01 жовтня 2019 року оприлюднено...
07-10-2019, 15:53  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Як отримати податкову знижку за освітні послуги...
07-10-2019, 18:13  >>> 
На площі Теодора завершують облаштовувати нестандартний дитячий майданчик...
07-10-2019, 18:11  >>> 
Цього тижня у школах міста проводитимуть «Уроки мужності»...
07-10-2019, 16:23  >>> 
   ВладаВлада
«Першим питанням, яке ми будемо розглядати, буде питання формули Штайнмаєра», — Андрій Садовий...
07-10-2019, 16:21  >>> 
Трамп заявив, що заблокував допомогу Україні через "вражаючу корупцію"...
03-10-2019, 09:10  >>> 
Трамп підвищив голос на репортера Reuters, який запитав про Україну...
03-10-2019, 02:19  >>> 
   КультураКультура
У Львові відбулась урочиста академія з нагоди 30-ліття діяльності Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької...
04-10-2019, 17:38  >>> 
Незрячі львів’яни виступають з концентрами в Полтаві та Кропивницькому...
03-10-2019, 13:23  >>> 
На сцені Львівського театру ляльок виступить театр з Грузії...
03-10-2019, 13:22  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
00:08 Новини 7 жовтня: спрощення торгівлі з Донбасом, нові власники "Укрбуду" та зменшення міжнародних резервів
00:06 Пристайко: Путін поки що не зацікавлений в зустрічі
18:13 Як отримати податкову знижку за освітні послуги
18:11 На площі Теодора завершують облаштовувати нестандартний дитячий майданчик
18:09 Платники Закарпаття сплатили майже 3,3 млрд грн єдиного соціального внеску
16:23 Цього тижня у школах міста проводитимуть «Уроки мужності»
16:21 «Першим питанням, яке ми будемо розглядати, буде питання формули Штайнмаєра», — Андрій Садовий
16:17 Відсьогодні тролейбуси № 24, 25 та 31 курсують за відновленим маршрутом
16:17 Мер Львова відзначив переможців загальноміського конкурсу дитячого малюнку «Купуй львівське!»
16:15 Завтра в Мурованому та на кількох вулицях Шевченківського району Львова й Малехова не буде води

   Анонси
Львів’ян запрошують на безкоштовний концерт японських музикантів...
07-10-2019, 18:12  >>> 
Молодь запрошують на зустріч Тезе у Вроцлаві...
07-10-2019, 16:20  >>> 
Львів’ян запрошують на Х ювілейне Свято Сиру і Вина — місце зустрічі справжніх гурманів...
07-10-2019, 16:18  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования