Німеччина боїться нової хвилі мігрантів Суспільство | 07-10-2019, 07:57 0 130 Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєгофер повідомив про побоювання можливого повторення напливу біженців до Європейського Союзу, як у 2015 році.



Джерело: "Укрінформ"



Деталі: Міністр вважає, що ФРН має допомагати європейським партнерам контролювати зовнішні кордони ЄС щоб не зіткнутись із новою хвилею мігрантів.



Він закликав збільшити обсяги допомоги Туреччині, яка приймає багато біженців.