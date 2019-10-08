Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 25 обстрілів Суспільство | 07-10-2019, 07:58 0 126

6 жовтня бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовий загинув, ще один отримав поранення.



Джерело: Facebook-сторінка командування ООС



Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.



Крім того, порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.



Бойовики вели вогонь поблизу Новотроїцького, Красногорівки, Павлополя, Авдіївки, Богданівки, Новогнатівки,Водяного, Новолуганського, Попасної, Золотого та інших населених пунктів.



Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.



Нагадаємо:



Напередодні стало відомо ім’я бійця, який загинув на Донбасі 6 жовтня.

