Станом на 8.00 год 7 жовтня теплопостачальні підприємства Львова подають опалення до 108 закладів гуманітарного блоку Суспільство | 07-10-2019, 09:59 0 111

Станом на 8.00 год 7 жовтня 108 закладів гуманітарного блоку отримують опалення. «Львівтеплоенерго» подає опалення до 80, «Залізничнетеплоенерго» — до 28. Однак це є динамічний процес. Тобто заявки від керівників цих закладів надходитимуть й надалі, тому кількість установ, де вже тепло, буде збільшуватись. Про це повідомив Олександр Одинець, в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

«У зв’язку зі зниженням температури, з 4 жовтня розпочався опалювальний сезон у школах, садках, закладах охорони здоров’я та культури. Теплопостачальні підприємства подають теплову енергію на підставі письмових звернень керівників цих закладів.



Станом на 8.00 год 7 жовтня 108 закладів гуманітарного блоку отримують опалення. «Львівтеплоенерго» подає опалення до 80, «Залізничнетеплоенерго» — до 28.



Але це є динамічний процес. Тобто заявки надходитимуть й надалі.



Щодо житлових будинків ми на 100% готові подавати теплоносій. Буде прийнято рішення залежно від погодних умов — тобто коли протягом трьох діб середньодобова температура буде +8°С. За таких умов буде прийнято рішення про початок опалювального сезону", — повідомив Олександр Одинець, в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.



Водночас, як наголосив у своєму дописі в мережі Facebook міський голова Львова Андрій Садовий, усі заклади гуманітарного блоку можуть отримувати тепло — рішення за їх керівниками.



«Відсьогодні усі садочки, школи, лікарні та поліклініки Львова отримали тепло. Далі рішення безпосередньо за керівниками. Якщо у вашому закладі холодно — звертайтесь на Гарячу лінію міста — 1580, або в Адміністрацію міського голови, тел. 0322 97 59 05.



Буду тримати на контролі. Діти та хворі мають бути в теплі", — написав у себе на сторінці у мережі Facebook Андрій Садовий, міський голова Львова.