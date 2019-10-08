Мерія застерігає: з початку року у Львові чадним газом отруїлись 99 осіб Суспільство | 07-10-2019, 13:16 0 102 Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, і не легковажити своїм здоров’ям та життям. Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 4 жовтня о 20.06 год. у квартирі на вул. М. Бринського, 4 (Личаківський район) отруїлись чадним газом 3 осіб, з них 1 — дитина.



Постраждалих — жінку, 1987 року народження, чоловіка, 1985 року народження, та дитину, 2012 року народження, у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано у лікувальні заклади м. Львова. У квартирі встановлено газовий котел. Обставини події з’ясовують.



Загалом з початку року у Львові трапилось уже 46 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 99 людей (з них 29 дітей), з яких 8 — загинули.



Фахівці наголошують: основна вимога, щоб не сталося біди, — це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення, — через вікно, двері і вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то в приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.