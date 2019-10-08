Стан трьох постраждалих в авіакатастрофі поблизу Львова — стабільний, загрози життю немає Суспільство | 07-10-2019, 13:18 0 97

У п’ятницю, 4 жовтня, після падіння транспортного літака АН12 поблизу Львова, трьох постраждалих оперативно госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню. Станом на сьогоднішній ранок стан постраждалих — середньої важкості, стабільний, загрози життю немає.

Як розповів головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні Василь Обаранець, двоє постраждалих продовжують лікування у травматологічному відділенні, їхній стан стабільний, середньої важкості, з позитивною динамікою. Третій постраждалий наразі перебуває в реанімації, його стан також стабільний, він у свідомості, загрози його життю немає.



Пацієнти — під постійним наглядом, отримують всю необхідну медичну допомогу.