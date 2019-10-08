Тепловики подають опалення до 149 бюджетних установ Львова Суспільство | 07-10-2019, 16:03 0 128

149 установ гуманітарного спрямування — школи, садки, лікарні та заклади культури Львова — вже отримують опалення. Як повідомив в. о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець, заявки від керівників таких закладів надходять і надалі, тож кількість установ, де увімкнули опалення, постійно збільшується.

За словами Олександра Одинця, теплопостачальні підприємства міста подають теплову енергію на підставі письмових звернень керівників відповідних закладів. «Фактично, все відбувається дуже швидко — у межах години», — додав Одинець.



Як наголосив посадовець, тепловики на 100% готові подавати теплоносій і до житлових будинків. Однак, рішення буде прийнято лише на основі погодних умов — якщо впродовж трьох діб середньодобова температура не перевищуватиме +8°С. «Наразі чекаємо на інформацію від Гідрометцентру. Опалювальний сезон розпочинається за існуючими нормативами — тобто коли впродовж 3 діб поспіль середньодобова температура є нижчою, ніж +8°С. На сьогодні ми такого показника не маємо. Більше того: аналізуючи прогноз, бачимо, що вже із середини цього тижня може бути значне потепління», — зауважив Олександр Одинець.



Старт опалювального сезону для бюджетних установ та можливість увімкнення тепла для мешканців прокоментував також міський голова Львова Андрій Садовий.



«Зараз температура — +6°С. Уночі було, фактично, -2°. Тому ще в четвер ми прийняли рішення — розпочати опалювальний сезон у школах, садочках, лікарнях та установах культури. Станом на зараз, уже 149 установ отримали тепло. Я думаю, до кінця дня всі, хто потребує опалення, його матимуть. Щодо опалення для мешканців Львова. Післязавтра вже потепління, тому ми ще декілька днів будемо моніторити ситуацію і, за потреби, зможемо подати тепло для населення негайно. Система працює злагоджено, готовність — 100%. Звичайно, можуть бути нестандартні ситуації, але це все вирішується досить оперативно. Діти і ті, хто перебувають у лікарнях, мають бути в теплі. Це питання здорового глузду та поваги до людини», — зазначив мер Львова.



Нагадаємо, відповідно до розпорядження міського голови, 4 жовтня стартував опалювальний сезон у школах, садках, закладах охорони здоров’я та культури, на підставі звернень керівників цих закладів.