Проєкти місцевих ініціатив: головне на 2020 рік Суспільство | 07-10-2019, 16:12 0 107



Сьогодні, 7 жовтня, відбулося засідання Конкурсної ради з реалізації ПРОГРАМИ ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2020 - 2025 РОКИ. Участь у засіданні взяли перший заступник голови Львівської обласної ради Богдан Гагалюк і заступник голови Львівської обласної ради Юрій Гудима.



Спочатку Конкурсна рада своїм рішенням затвердила пріоритети обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив на 2020 рік, яких відтепер буде 8:



- «Освіта» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.



- «Охорона здоров'я» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування (в тому числі придбання автотранспорту).



- «Культура» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.



-«Спорт» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.



- «Безпека» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.



- «Вуличне освітлення» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція.



- «Інші пріоритети» (об’єкти усіх форм власності (окрім приватної (за винятком ОСББ)), що не підпадають під визначені Конкурсною радою пріоритети) - будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, облаштування об’єктів ПЗФ, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.



- «Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, благоустрій територій, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.



Як бачимо, у порівнянні з минулим роком додано два нових пріоритети «Безпека» і «Спорт».



Крім того, Конкурсна рада затвердила граничну вартість проєкту та суму субвенції з обласного бюджету в 2020 році на рівні: 500 тис грн і 200 тис грн відповідно.



Також під час засідання було оголошено, що початок прийому заявок у рамках проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік розпочнеться о 9:00 год. 28 жовтня 2019 року і триватиме до 18:00 год. 29 листопада 2019 року.



Додамо, що прийом заявок до складу Експертної комісії з оцінки проєктів місцевих ініціатив у 2020 році стартує 28 жовтня 2019 року і триватиме до 29 листопада 2019 року.



Варто зауважити, що члени Конкурсної ради затвердили графік проведення навчальних семінарів з представниками органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, громадських організацій та іншими потенційними учасниками Конкурсу.



Також присутніх було ознайомлено із перебігом реалізації Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку станом на 1 жовтня.