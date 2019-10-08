Завтра в Мурованому та на кількох вулицях Шевченківського району Львова й Малехова не буде води Суспільство | 07-10-2019, 16:15 0 104

Як інформують у ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 8 жовтня, з 9.00 до 19.00 год буде припинено водопостачання у Шевченківський район Львова, обмежений вулицями Земельною та Мележа, у Малехів — на вул. Галицьку та Нову, а також у Муроване.



Водопостачання буде припинено, у зв’язку з плановими роботами із заміни аварійної ділянки водопроводу.



ЛМКП «Львівводоканал» закликає створити необхідний запас води та просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлюваних робіт.

