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Мер Львова відзначив переможців загальноміського конкурсу дитячого малюнку «Купуй львівське!»

Суспільство | 07-10-2019, 16:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 126 126    
Мер Львова відзначив переможців загальноміського конкурсу дитячого малюнку «Купуй львівське!»
Львів підтримує місцевого виробника і навчає дітей цінувати львівське. Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий привітав переможців загальноміського конкурсу дитячого малюнку «Купуй львівське!» — учнів 1−4 класів львівських загальноосвітніх шкіл. Переможці та автори 10-ти найкращих робіт отримали подяки від громади міста та подарунки. Усі інші учасники конкурсу отримають дипломи, а також подарунки від підприємців міста.
«Я вам дякую, що ви долучилися до такої великої акції підтримки українського, львівського товаровиробника. Це дуже важливо, бо якщо ви щось купуєте в магазині, а ця продукція виготовлена у Львові, то там же й залишаються податки. І ці податки потім потрібні для того, щоби поремонтувати школу, поремонтувати садочок, поремонтувати дорогу. Тому ми підтримуємо нашого товаровиробника. Хочу подякувати за вашу працю, бо ви старалися, думали й малювали», — сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Відтак, мер відзначив переможців за зайняті І, ІІ і ІІІ місця, а також авторів 10-ти найкращих робіт подяками від громади міста й подарунками. Їх отримали:

Яна Гайдук, учениця 2-Б класу школи № 78 — за І місце;
Данило Філіпович, учень 2-Б класу ЛЗШ № 43 — за ІІ місце;
Анна Сидорова, учениця 1-А класу гімназії «Тривіта» — ІІІ місце;
Софія Труш, учениця 4 класу ліцею № 66;
Олександр Бойко, учень 4 класу CЗШ № 32;
Максим Федак, учень 4-А класу ЛЗШ № 43;
Маргарита Скорочинська, учениця 2-А класу школи № 87;
Назарій Павельчук учень 4-Б класу СЗШ № 81;
Надія Поліщук, учениця 3-Б ліцею № 5;
Марк Рак, учень 2-Б класу СЗШ № 81;
Олена Гирчак, учениця 1-В класу спеціалізованої загальноосвітньої школи «Школа Радості»;
Анастасія Крижановська, учениця 2-А класу спеціалізованої загальноосвітньої школи «Школа Радості»;
Станіслав Лініцький учень 4-А класу CЗШ № 98.

Усі інші учасники конкурсу отримали дипломи за участь і подарунки від львівських виробників.

«Конкурс відбувається серед учнів 1−4 класів загальноосвітніх шкіл міста Львова. Його метою є знайомство дітей з місцевими виробниками, саме тому гасло нашого свята — „Купуй львівське!“. Конкурс відбувається у два етапи: спершу школа відбирає 20 найкращих робіт і скеровує їх до нас, а вже потім ми відбираємо переможців. Відтак, авторів найкращих малюнків нагороджує міський голова Львова», — розповіла головна спеціалістка відділу ділових індустрій департаменту економічного розвитку ЛМР Юлія Виговська.

Зазначимо, що в рамках підготовки та проведення виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник», у місті відбувся восьмий Загальноміський конкурс дитячого малюнку «Купуй львівське!». У 2010−2018 рр. участь у конкурсі взяли 6331 учнів 1−4 класів львівських загальноосвітніх шкіл, із них переможці відзначені подяками міського голови, а інші учасники — дипломами департаменту економічного розвитку та подарунками від львівських виробників.

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 735 учасників. Конкурс проводився у два етапи: І — в школах Львова, ІІ — оцінка членами журі (працівники департаменту економічного розвитку, управління молоді і спорту, управління архітектури, незалежні експерти-художники).

Усі роботи виставлено для огляду у Львівському Палаці мистецтв під час виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник».
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