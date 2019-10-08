Відсьогодні тролейбуси № 24, 25 та 31 курсують за відновленим маршрутом Суспільство | 07-10-2019, 16:17 0 105

Відсьогодні тролейбуси № 24, 25 та 31 курсують, відповідно до відновлених маршрутів. Так, тролейбус № 24 курсує за маршрутом Шота Руставелі — Санта Барбара, тролейбус № 25 — за маршрутом Шота Руставелі — Автовокзал, а № 31 — Шота Руставелі — Сихівський цвинтар.

Як повідомляють в ЛКП «Львівелектротранс», на маршруті № 24 їздять 6 вагонів, які курсуватимуть з інтервалом у 13 хвилин. Тролейбус № 25 у кількості 6 вагонів на маршруті курсуватимуть кожних 10 хвилин. Тролейбус № 31, що має 2 вагони на маршруті, їздитиме кожних 40 хвилин.



Маршрут тролейбуса № 24: Ш. Руставелі — Вагилевича — Львівводоканал — Водогінна — Керченська — Липова Алея — Дністерська — Бузкова — Фрезерний завод — Автостанція № 5 — ДБК — Зубрівська — Сихівська — Кавалерідзе — Центр Довженка — Сихівська РА — Коломийська — Санта Барбара (висадка) — Поліклініка № 4 — Центр Довженка — Кавалерідзе — Сихівська — Зубрівська — ДБК — Фрезерний завод — Бузкова — Дністерська — Липова Алея — Керченська — Водогінна — Львівводоканал — Вагилевича.



Маршрут тролейбуса № 25: Ш. Руставелі — Стрийський ринок — Академія сухопутних військ — Дитяча залізниця — Податкова — Автобусний завод — Стрийська-Наукова — Скорини — Гашека — Максимовича — Автовокзал — Максимовича — Гашека — Скорини — Стрийська-Наукова — Автобусний завод — Податкова — Дитяча залізниця — Академія сухопутних військ — Стрийський ринок — Ш. Руставелі.



Маршрут тролейбуса № 31: Ш. Руставелі — Вагилевича — Львівводоканал — Водогінна — Керченська — Липова Алея — Дністерська — Бузкова — Фрезерний завод — Автостанція № 5 — ДБК — Зубрівська — Сихівська — Старий Сихів — Станція Сихів — Пасіки Зубрицькі — Сихівський цвинтар — Пасіки Зубрицькі — Пульмонологічний центр — Пасіки Зубрицькі — Станція Сихів — Старий Сихів — Вулецька — Сихівська — Зубрівська — ДБК — Фрезерний завод — Бузкова — Липова Алея — Керченська — Водогінна — Львівводоканал — Вагилевича.