Цього тижня у школах міста проводитимуть «Уроки мужності» Суспільство | 07-10-2019, 16:23 0 102

Курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного проведуть «Уроки мужності» для старшокласників Львова.

Напередодні Дня захисника України в закладах загальної середньої освіти міста Львова проводять «Уроки мужності» для учнів 9−11 класів на тему «Година спілкування з воїнами АТО». Такі уроки відбуватимуться протягом 7−11 жовтня.



«З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України і виховання української молоді в дусі військових традицій українського народу, було організовано такі зустрічі старшокласників з воїнами АТО, які зараз є курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного», — коментують в управлінні освіти ЛМР.



У кожну школу завітають курсанти, які під час «Уроку мужності» розкажуть учням про бойові дії на сході України, про свій шлях у війську, про особисті характеристики, які допомагали їм не зламатись у важких умовах, і продемонструють на власному прикладі незламність духу українського воїна.



Додамо, що з 9 до 25 жовтня для учнів 7−9 класів триватимуть Уроки пам’яті на Меморіалі Героїв Небесної Сотні. Уроки проводитимуть учителі історії та учасники АТО.



11 жовтня відбудеться День відкритих дверей у Львівському центрі надання послуг учасників бойових дій. У межах цього заходу, учні 9−11 класів з 10:00 до 16:00 год матимуть можливість відвідати фотовиставку, які підготували учасники АТО.



Також 16 жовтня на базі школи № 27 відбудеться спортивний захід. Учні шкіл Львова разом із учасниками бойових дій гратимуть у різні спортивні ігри: комбінована естафета, корфбол, теніс, флорбол тощо.



Окрім того, 17 жовтня в Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини відбудеться фестиваль сучасної патріотичної пісні «В серці моїм — Україна». Такий захід організовують задля активізації творчої діяльності молоді, формування у школярів смаку та попиту на високохудожні музичні патріотичні твори, популяризація української патріотичної пісні, створення умов для розвитку національних традицій сучасного вокального виконання.