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На площі Теодора завершують облаштовувати нестандартний дитячий майданчик

Суспільство | 07-10-2019, 18:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 101 101    
На площі Теодора завершують облаштовувати нестандартний дитячий майданчик
Незабаром на площі Теодора відкриють сучасний дитячий майданчик з нестандартними елементами для ігор. Замовником робіт з його облаштування є Галицька районна адміністрація.
«Цей проект є досить оригінальним та унікальним для Львова. На дитячому майданчику є колоди для лазання, гірки для скелелазання різної висоти, будиночок для ігор. Окрім того є велика територія для відпочинку батьків. Цей майданчик розрахований для різних вікових груп дітей: від найменших до підлітків», — зазначають у районній адміністрації.

Вартість робіт — 2,7 млн грн.

Почали облаштування цього простору у квітні цього року та планують завершити об’єкт до кінця жовтня.
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