|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На площі Теодора завершують облаштовувати нестандартний дитячий майданчик
|Суспільство | 07-10-2019, 18:11
| 0 101
|
Незабаром на площі Теодора відкриють сучасний дитячий майданчик з нестандартними елементами для ігор. Замовником робіт з його облаштування є Галицька районна адміністрація.
«Цей проект є досить оригінальним та унікальним для Львова. На дитячому майданчику є колоди для лазання, гірки для скелелазання різної висоти, будиночок для ігор. Окрім того є велика територія для відпочинку батьків. Цей майданчик розрахований для різних вікових груп дітей: від найменших до підлітків», — зазначають у районній адміністрації.
Вартість робіт — 2,7 млн грн.
Почали облаштування цього простору у квітні цього року та планують завершити об’єкт до кінця жовтня.
|
|