На площі Теодора завершують облаштовувати нестандартний дитячий майданчик Суспільство | 07-10-2019, 18:11 0 101

Незабаром на площі Теодора відкриють сучасний дитячий майданчик з нестандартними елементами для ігор. Замовником робіт з його облаштування є Галицька районна адміністрація.

«Цей проект є досить оригінальним та унікальним для Львова. На дитячому майданчику є колоди для лазання, гірки для скелелазання різної висоти, будиночок для ігор. Окрім того є велика територія для відпочинку батьків. Цей майданчик розрахований для різних вікових груп дітей: від найменших до підлітків», — зазначають у районній адміністрації.



Вартість робіт — 2,7 млн грн.



Почали облаштування цього простору у квітні цього року та планують завершити об’єкт до кінця жовтня.