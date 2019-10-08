Як отримати податкову знижку за освітні послуги Суспільство | 07-10-2019, 18:13 0 100 Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що право на користування податковою знижкою, зокрема, надається за послуги, сплачені на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для здобуття середньо-професійної або вищої освіти.

Як і раніше, право на отримання податкової знижки має платник податку або член сім’ї першого ступеня споріднення.

Фізична особа, яка має право скористатися податковою знижкою щодо суми коштів, сплачених за навчання, на вимогу контролюючого органу крім декларації про майновий стан і доходи подає:

- відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери;

- договір з навчальним закладом, додаткову угоду за наявності;

- довідку про отримані у звітному році доходи;

- документи, які підтверджують ступінь споріднення, тощо.

Слід зазначити, що громадяни, які бажають скористатися правом на нарахування податкової знижки, мають право надати декларацію до кінця року, що настає за звітним, тобто до 31 грудня 2019 року.

Порядок та умови надання податкової знижки визначено ст. 166 Податкового кодексу України.

