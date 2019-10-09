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У Лондоні арештували більше двох сотень учасників кліматичних акцій
|Суспільство | 08-10-2019, 09:07
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|Столична поліція Лондона заявила про арешт 276 осіб, які брали участь у демонстраціях "Повстання проти вимирання" з метою зміни кліматичної політики.
Джерело: Reuters
Деталі: У понеділок тисячі протестувальників вийшли на вулиці у багатьох містах світу, розпочавши два тижні громадянської непокори з вимогою негайних заходів щодо скорочення викидів вуглецю та запобіганню екологічної катастрофи.
Нагадаємо:
Раніше "Європейська правда" повідомила про арешт 135 лондонських активістів.
Акції з вимогами зміни екологічно політики відбулись також в Амстердамі та Берліні.
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