У Лондоні арештували більше двох сотень учасників кліматичних акцій Суспільство | 08-10-2019, 09:07 0 88 Столична поліція Лондона заявила про арешт 276 осіб, які брали участь у демонстраціях "Повстання проти вимирання" з метою зміни кліматичної політики.



Джерело: Reuters



Деталі: У понеділок тисячі протестувальників вийшли на вулиці у багатьох містах світу, розпочавши два тижні громадянської непокори з вимогою негайних заходів щодо скорочення викидів вуглецю та запобіганню екологічної катастрофи.



Нагадаємо:



Раніше "Європейська правда" повідомила про арешт 135 лондонських активістів.

Акції з вимогами зміни екологічно політики відбулись також в Амстердамі та Берліні.

