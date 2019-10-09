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Доба на Донбасі: бойовики 27 разів відкривали вогонь
|Суспільство | 08-10-2019, 09:14
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|7 жовтня противник 27 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.
Джерело: Facebook-сторінка командування ООС
Деталі: Найманці застосовували заборонену Мінськими угодами зброю: міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю
Противник вів вогонь в районі ділянки розведення сил в районі Золотого з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Також бойовики здійснювали обстріли поблизу Чермалика, Пісків, Опитного, Водяного, Павлополя, Талаківки, Новотроїцького, Пищевика, Новолуганського, Травневого, Попасної та інших населених пунктів.
Нагадаємо:
6 жовтня бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовий загинув, ще один отримав поранення.
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