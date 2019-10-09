Доба на Донбасі: бойовики 27 разів відкривали вогонь Суспільство | 08-10-2019, 09:14 0 100 7 жовтня противник 27 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.





Джерело: Facebook-сторінка командування ООС



Деталі: Найманці застосовували заборонену Мінськими угодами зброю: міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю



Противник вів вогонь в районі ділянки розведення сил в районі Золотого з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Також бойовики здійснювали обстріли поблизу Чермалика, Пісків, Опитного, Водяного, Павлополя, Талаківки, Новотроїцького, Пищевика, Новолуганського, Травневого, Попасної та інших населених пунктів.



Нагадаємо:



6 жовтня бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовий загинув, ще один отримав поранення.