У найближчі ночі вдарить морозець до -5 Суспільство | 08-10-2019, 09:47 0 112 Уночі 9 та 10 жовтня очікуються заморозки у повітрі до -5 градусів.



Джерело: сайт Державної служби надзвичайних ситуацій.



Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, вночі 9 жовтня у східних, центральних (крім Вінницької) та південних (крім Одеської) областях сильні заморозки у повітрі 0-5°; вночі 10 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях заморозки на поверхні грунту 0-3°".



Передісторія:



1 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів селекторну нараду з представниками регіональної влади щодо початку опалювального сезону і заявив, що українці мають бути з теплом, зі світлом та гарячою водою.

У Львові з 7 жовтня почали вмикати опалення у школах і садочках, у лікарнях та поліклініках.

Зазвичай опалювальний сезон в Україні починається в середині жовтня, коли середньодобова температура повітря опускається нижче +8°C і тримається так три і більше днів поспіль.