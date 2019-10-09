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У найближчі ночі вдарить морозець до -5
|Суспільство | 08-10-2019, 09:47
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|Уночі 9 та 10 жовтня очікуються заморозки у повітрі до -5 градусів.
Джерело: сайт Державної служби надзвичайних ситуацій.
Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, вночі 9 жовтня у східних, центральних (крім Вінницької) та південних (крім Одеської) областях сильні заморозки у повітрі 0-5°; вночі 10 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях заморозки на поверхні грунту 0-3°".
Передісторія:
1 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів селекторну нараду з представниками регіональної влади щодо початку опалювального сезону і заявив, що українці мають бути з теплом, зі світлом та гарячою водою.
У Львові з 7 жовтня почали вмикати опалення у школах і садочках, у лікарнях та поліклініках.
Зазвичай опалювальний сезон в Україні починається в середині жовтня, коли середньодобова температура повітря опускається нижче +8°C і тримається так три і більше днів поспіль.
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