Офіційний курс: гривня знизилася до долара та євро Суспільство | 08-10-2019, 09:48 0 109 Національний банк знизив офіційний курс гривні на 25 копійок, встановивши його на 8 жовтня на рівні 24,86 гривні за долар.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,33 (на 7 жовтня - 27,02 гривні).



Нагадаємо:



Національний банк знизив офіційний курс гривні на 27 копійок, встановивши його на 7 жовтня на рівні 24,61 гривні за долар.



7 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,72 - 24,76 гривні за долар.



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