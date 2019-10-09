Ми забезпечимо затишок у ваших оселях Суспільство | 08-10-2019, 11:30 0 137





Ось і прийшла золота осінь. Крім урожаю принесла перші холоди і заморозки. Настає опалювальний сезон. У зв’язку з дороговизною газу в Україні почали більше використовуватися альтернативні види палива — це дрова, торф, деревне вугілля, а також продукти вторинної переробки паливні гранули (пресовані відходи деревообробки) та біогаз (відходи переробки сільськогосподарської продукції).



Найпростіший вид палива є дрова.



Лісогосподарські підприємства налагодили виготовлення дров колотих. З початку 2019 року підприємствами області було виготовлено біля 5 тис.кбм дров на суму 6,3 млн.грн.



Щоб забезпечити затишок у ваших оселях, установах та закладах Львівське ОУЛМГ пропонує звернутися в лісгоспи області щоб придбати дрова паливні та дрова колоті для опалення та надання консультаційної допомоги щодо ціни та тепловіддачі дров за такими телефонами:



Відповідальні за реалізацію дров паливних





Підприємство



ФАКС



Інженер по збуту





Бібрський лісгосп



032



Войцехівський Михайло Миколайович





(263) 4-32-25



4-30-04, 096-557-47-17





Боринський лісгосп



032



Сливар Марія Тарасівна





(269) 3-42-97



3-97-48, 097-864-76-55





Бродівський лісгосп



032



Супрун Андрій Петрович





(266) 2-73-87



2-34-56, 2-73-14





Буський лісгосп



032



Мала Ярослава Йосипівна





(264) 2-13-86



2-13-86





Дрогобицький лісгосп



244



Куль Іван Йосипович





(244) 3-71-28



2-37-25, 067-67-40-491





Жовківський лісгосп



032



Бучко Андрій Петрович





(252) 6-18-49



097-358-29-03





Золочівський лісгосп



032



Вибранець Ірина Ярославівна





(265) 5-52-71. 4-41-22



5-51-83. 097-477-66-79





Львівський лісгосп



032



2976167



Ліпіцький Ігор Володимирович



097-649-60-21







Рава-Руський лісгосп



032



Бакай Ірина Миколаївна





(252) 4-21-57, 4-37-57



4-38-76, 067-773-97-87





Радехівський лісгосп



032



Вілюра Роман Володимирович





(255) 2-11-62



2-11-62, 067-581-91-21





Самбірський лісгосп



032



Костик Ярослав Степанович





(236) 6-05-66



067-671-48-40





Сколівський лісгосп



032



Цюцик Ростислав Васильович





(251) 2-12-26



096-748-77-84





Славський лісгосп



032



Фединяк Оксана Олексіївна





(251) 4-24-88



4-23-74, 067-88-93-729





Ст.Самбірський лісгосп



032



Петрик Микола Олександрович





(238) 2-11-41



067-395-03-92





Стрийський лісгосп



032



Співак Ольга Святославівна





(245) 5-34-74



5-70-97, 067-58-63-455





Турківський лісгосп



032



Романів Юрій Романович





(269) 3-14-36, 3-14-26



3-14-36, 099-907-46-04





НПП "Сколівські Бескиди"



032



Мазурик Оксана Дмитрівна





(251) 2-14-11



097-33-66-319





ЛСНЦ (Шишка)



032



234-67-37



Громяк Олег Юрійович



067-902-55-28













Відділ лісових ресурсів, машин та технологій



Львівського ОУЛМГ



https://lvivlis.gov.ua/news?id=3920