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| Газета №35 (55) / 2014
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Ми забезпечимо затишок у ваших оселях
|Суспільство | 08-10-2019, 11:30
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Ось і прийшла золота осінь. Крім урожаю принесла перші холоди і заморозки. Настає опалювальний сезон. У зв’язку з дороговизною газу в Україні почали більше використовуватися альтернативні види палива — це дрова, торф, деревне вугілля, а також продукти вторинної переробки паливні гранули (пресовані відходи деревообробки) та біогаз (відходи переробки сільськогосподарської продукції).
Найпростіший вид палива є дрова.
Лісогосподарські підприємства налагодили виготовлення дров колотих. З початку 2019 року підприємствами області було виготовлено біля 5 тис.кбм дров на суму 6,3 млн.грн.
Щоб забезпечити затишок у ваших оселях, установах та закладах Львівське ОУЛМГ пропонує звернутися в лісгоспи області щоб придбати дрова паливні та дрова колоті для опалення та надання консультаційної допомоги щодо ціни та тепловіддачі дров за такими телефонами:
Відповідальні за реалізацію дров паливних
Підприємство
ФАКС
Інженер по збуту
Бібрський лісгосп
032
Войцехівський Михайло Миколайович
(263) 4-32-25
4-30-04, 096-557-47-17
Боринський лісгосп
032
Сливар Марія Тарасівна
(269) 3-42-97
3-97-48, 097-864-76-55
Бродівський лісгосп
032
Супрун Андрій Петрович
(266) 2-73-87
2-34-56, 2-73-14
Буський лісгосп
032
Мала Ярослава Йосипівна
(264) 2-13-86
2-13-86
Дрогобицький лісгосп
244
Куль Іван Йосипович
(244) 3-71-28
2-37-25, 067-67-40-491
Жовківський лісгосп
032
Бучко Андрій Петрович
(252) 6-18-49
097-358-29-03
Золочівський лісгосп
032
Вибранець Ірина Ярославівна
(265) 5-52-71. 4-41-22
5-51-83. 097-477-66-79
Львівський лісгосп
032
2976167
Ліпіцький Ігор Володимирович
097-649-60-21
Рава-Руський лісгосп
032
Бакай Ірина Миколаївна
(252) 4-21-57, 4-37-57
4-38-76, 067-773-97-87
Радехівський лісгосп
032
Вілюра Роман Володимирович
(255) 2-11-62
2-11-62, 067-581-91-21
Самбірський лісгосп
032
Костик Ярослав Степанович
(236) 6-05-66
067-671-48-40
Сколівський лісгосп
032
Цюцик Ростислав Васильович
(251) 2-12-26
096-748-77-84
Славський лісгосп
032
Фединяк Оксана Олексіївна
(251) 4-24-88
4-23-74, 067-88-93-729
Ст.Самбірський лісгосп
032
Петрик Микола Олександрович
(238) 2-11-41
067-395-03-92
Стрийський лісгосп
032
Співак Ольга Святославівна
(245) 5-34-74
5-70-97, 067-58-63-455
Турківський лісгосп
032
Романів Юрій Романович
(269) 3-14-36, 3-14-26
3-14-36, 099-907-46-04
НПП "Сколівські Бескиди"
032
Мазурик Оксана Дмитрівна
(251) 2-14-11
097-33-66-319
ЛСНЦ (Шишка)
032
234-67-37
Громяк Олег Юрійович
067-902-55-28
Відділ лісових ресурсів, машин та технологій
Львівського ОУЛМГ
https://lvivlis.gov.ua/news?id=3920
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