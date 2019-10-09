Екскерівницю одного із банків Львівщини засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна Суспільство | 08-10-2019, 11:53 0 110



Прокурорами Радехівської місцевої прокуратури Львівської області забезпечено законність проведення кримінального провадження за відсутності підозрюваної у порядку спеціального досудового розслідування та судового розгляду.

Так, колишню керівницю одного із відділень банку у м.Кам’янка-Бузька суд заочно визнав винною у зловживанні службовим становищем, що призвело до привласнення та розтрати значної суми коштів.

Встановлено, що упродовж 2007-2010 років обвинувачена користувалась довірою вкладників банку та видавала завідомо неправдиві документи.

Як наслідок привласнила майна на суму понад 5,4 млн грн.

02.10.2019, за принципової позиції прокурорів Радехівської місцевої прокуратури, колегією суддів Жовківського районного суду Львівської області фігурантку визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2, 3, 4 ст.191, ч.4 ст.358 ч.2 ст.364, ч.1, 2 ст.366 КК України та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати посади, пов'язані з фінансово-банківською діяльністю.

Також суд конфіскував належне їй на праві власності майно та призначив штраф розміром 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Пресслужба прокуратури Львівської області

