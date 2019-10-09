У Львові викрили державного реєстратора, яку підозрюють у службовій недбалості Суспільство | 08-10-2019, 11:53 0 328

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 правоохоронцями викрито державного реєстратора речових прав не нерухоме майно, яку підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість).

Встановлено, що вказана особа не пересвідчившись у відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, здійснила переадресацію права власності на нерухоме майно на підставі підробленого рішення суду.

Таким чином із законного володіння власника вибула квартира вартістю близько півмільйона гривень.

На даний час досудове розслідування триває.

За вчинене лиходійці може загрожувати від 2 до 5 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, а також штраф.



Пресслужба прокуратури Львівської області