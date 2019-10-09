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Майже 1,4 мільярда гривень надійшло єдиного податку з фізичних осіб від платників Львівщини за дев’ять місяців 2019 року
|Суспільство | 08-10-2019, 13:56
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Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у Львівській області надходження єдиного податку з фізичних осіб у січні-вересні 2019 року становлять 1 371,7 мільйони гривень. Приріст надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 28,6 %, або на 304,1 млн. грн. більше.
За вересень цього року надійшло єдиного податку з фізичних осіб - підприємців в сумі 58,2 млн. гривень. А це на 10,5 млн. грн., або на 22% більше в порівнянні з вереснем 2018 року.
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