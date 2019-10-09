Стало відомо, що найчастіше приховують українці, перетинаючи кордон Суспільство | 08-10-2019, 16:24 0 94

Працівники Львівської митниці ДФС від початку року виявили 3 тис. 794 порушень митних правил, вартість вилученого – майже 87 млн. гривень.

Здебільшого порушниками митних правил були фізичні особи - громадянами прикордонних районів. Стосовно посадових осіб за останніх дев’ять місяців зафіксовано 146 митних правопорушень.

Під час ввезення товарів переважали дрібні партії продуктів харчування, промислових товарів а вивозили в основному тютюнові вироби.

Так упродовж поточного року виявлено 53 спроби незаконного переміщення сигарет через митний кордон України, вилучено 197 тис. пачок тютюнових виробів, що, і порівняні з аналогічним періодом 2018 року, вдвічі більше. Традиційними місцями приховування сигарет залишаються конструктивні порожнини транспортних засобів, пустотілі порожнини коліс автомобіля, спеціально виготовлені тайники.

Загалом, співвідношення до загальної кількості випадків вилучених предметів виглядає таким чином:

- промислові товари – 59 %

- продовольчі товари – 29 %

- тютюнові вироби – 5 %

- зброя – 3%

- транспортні засоби –2 %

- валюта – 1 %

- дорогоцінні метали та каміння – 1 %

Також, у зв’язку з тим, що громадяни - резиденти користуються транспортними засобами, зареєстрованими в країнах Євросоюзу, значно збільшилась кількість митних правопорушень через перевищення строків тимчасового ввезення транспортних засобів на митну територію України та перевищення термінів доставки автомобілів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення. Такі правопорушення у поточному році склали майже 80% усіх заведених справ про порушення митних правил.

