Податкова міліція вилучила на Закарпатті понад 16 тис. пачок цигарок Суспільство | 08-10-2019, 16:25 0 91

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області спільно із прикордонниками вилучили з незаконного обігу більше 16 тис. пачок цигарок іноземного виробництва, ввезених в Україну поза митним контролем.

В рамках проведення операцій «Акциз-2019», «Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України було встановлено, що на територію України здійснюється ввезення тютюнових виробів поза межами пропускних пунктів та, відповідно, – поза митним контролем.

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 16 тис. 650 пачок цигарок без марок акцизного податку України, 7 тис. 450 пачок з яких були обклеєні марками акцизного податку Білорусі.

Триває слідство.

Прес-служба ДФС України