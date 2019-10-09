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Податкова міліція вилучила на Закарпатті понад 16 тис. пачок цигарок
|Суспільство | 08-10-2019, 16:25
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Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області спільно із прикордонниками вилучили з незаконного обігу більше 16 тис. пачок цигарок іноземного виробництва, ввезених в Україну поза митним контролем.
В рамках проведення операцій «Акциз-2019», «Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України було встановлено, що на територію України здійснюється ввезення тютюнових виробів поза межами пропускних пунктів та, відповідно, – поза митним контролем.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 16 тис. 650 пачок цигарок без марок акцизного податку України, 7 тис. 450 пачок з яких були обклеєні марками акцизного податку Білорусі.
Триває слідство.
Прес-служба ДФС України
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