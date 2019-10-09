Припиняючи свою роботу, ФОП має подати звіт по ЄСВ Суспільство | 08-10-2019, 19:06 0 84

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа – підприємець, в т. ч. платник єдиного податку, зобов’язана подати сама за себе Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ.

Така звітність подається згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Порядок), затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

Звіт подається із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (п. 8 розд. ІІІ Порядку). Звіт подається протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Термін сплати зобов’язань визначених ФОП у звіті з позначкою «ліквідаційний» настає в день подання такого звіту, тож ЄСВ повинен бути сплачений до дати подання звіту включно.

Зняття з обліку платників ЄСВ здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих держреєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку (ст. 5 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

ФОП знімаються з обліку як платники ЄСВ в контролюючому органі у разі встановлення факту відсутності заборгованості зі сплати внесків, контроль за справлянням якого здійснюють контролюючі органи. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, така фізособа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника ЄСВ в частині діяльності, яка здійснювалася нею як ФОП.

ФОП позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності відповідною особою (п. 8 ст. 4 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

Відділ комунікацій

ГУ ДФС у Закарпатській області

