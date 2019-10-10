|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ООС:17 обстрілів, без втрат
|Суспільство | 09-10-2019, 08:31
| 0 115
|
|8 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: звіт ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів:
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів:
"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було",- звітують у штабі.
Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Закарпатською митницею ДФС оформлено товарів майже на 64 млрд грн...
|09-10-2019, 17:44
| >>>
|Доходи ФОП під час призначення субсидії...
|09-10-2019, 17:42
| >>>
|З початку року великий бізнес Заходу перерахував майже 7 млрд гривень до бюджетів усіх рівнів...
|09-10-2019, 16:33
| >>>
|Понад 1 мільярд гривень перерахували великі платники податків до міського бюджету...
|09-10-2019, 16:32
| >>>
|За наслідками дев’яти місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили 4,3 мільярди гривень ЄСВ та понад 1 мільярд гривень ПДФО...
|09-10-2019, 16:31
| >>>
|До казни Закарпатської області платники єдиного податку сплатили понад 463,2 млн гривень...
|09-10-2019, 15:06
| >>>
|Період, за який вперше подається оновлена декларація акцизного податку...
|09-10-2019, 14:46
| >>>
|