ООС:17 обстрілів, без втрат Суспільство | 09-10-2019, 08:31 0 115 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: звіт ООС.



Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів:



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів:



"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було",- звітують у штабі.



Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:



Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.



