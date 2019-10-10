При розведенні сил "сіра зона" може розширитися і підконтрольними Києву пунктами Суспільство | 09-10-2019, 09:01 0 101 Під час розведення сил на Донбасі у "сіру зону" можуть увійти як населені пункти, які зараз контролюють бойовики, так і населені пункти, які зараз контролюють українські бійці.



Це випливає зі слів заступника командувача штабу Операції об’єднаних сил Богдана Бондара у програмі "Ваша Свобода" на "Радіо Свобода".



Проект Радіо Свобода "Донбас. Реалії" раніше отримав з і своїх джерел один із варіантів розведення військ на Донбасі, за яким "сірими зонами" можуть стати Широкине, Піски, Гранітне та інші підконтрольні Києву населені пункти, у демілітаризовану зону також увійдуть Опитне, Світлодарськ, Кримське, Павлопіль, Катеринівка, Луганське, а частково демілітаризованими будуть Талаківка, Бердянське.



Богдан Бондар, коментуючи це, сказав: "Поки що, можливо, це один із варіантів, які розглядаються".



"Але ми повинні зауважити, що і противник також буде відходити з Ясинуватої, частково з Донецька, з Сокільників. З тих населених пунктів, які зараз поки що не контролюються ЗСУ. І всі ці питання повинні будуть розглядатися, як мінімум, тристоронні і у "нормандському форматі", – наголосив він.



"Поки що ми плануємо завершити три ділянки, а в подальшому перейти, можливо, до інших варіантів, якщо вони будуть запропоновані українською стороною або протилежною стороною. Поки що обговорення по інших ділянках не проводилося", – заявив Бондар.



Він розповів, представників громади Золотого запрошували у Станицю Луганську, щоб вони подивилися, як там відбулося розведення, як забезпечують пропуск мирного населення.



"На ділянках Золоте і Петрівське ми готові до розведення, готові до того, що виконаємо взяті на себе зобов’язання. У той же час противник постійно здійснює обстріли. Навіть вчора (7 жовтня – ред..), коли знаходилися в районі Золотого наші посадові особи, було декілька провокаційних пострілів, які говорили про те, що російські окупаційні сили не бажають цього розведення", – заявив Бондар.



"Ми відслідковуємо всю цю ситуацію. Крім того, інформуємо представників ОБСЄ, які здійснюють моніторинг майбутніх ділянок для розведення. Якщо будуть обстріли, якщо це не припинятиметься, то дійсно час розведення сил і засобів буде відтерміновуватися, доки не будуть дотримані всі умови, у тому числі які були визначені міністром оборони", – сказав він.



Заступник командувача штабу ООС також зазначив, що вже є "досвід роботи у Станиці Луганській, де кілька вулиць потрапили в ділянку розведення".



"І так само Катеринівка. Близько 120 осіб залишається у ділянці розведення. Там будуть працювати всі органи влади, буде працювати Нацполіція, а також буде відповідно здійснюватися моніторинг. ОБСЄ взяло зобов’язання – моніторинг верифікації цих ділянок. А українська і російська сторони відповідно – дзеркально відведення на 1 кілометр для кожної сторони", – сказав він.