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Наркоторговця з Львівщини посадили під варту
|Суспільство | 09-10-2019, 12:53
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За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 оголошено підозру 43-річному мешканцю Пустомит у вчиненні злочину, передбаченого ч.1, ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів).
Встановлено, що зловмисник придбав у невідомої особи «бупренорфін». Наркотик фасував у власному домі та продавав охочим.
Викрили правопорушника цьогоріч 3 жовтня поліцейські Пустомитівського відділу поліції та затримали у порядку ст.208 КПК України.
На даний час фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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