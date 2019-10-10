Наркоторговця з Львівщини посадили під варту Суспільство | 09-10-2019, 12:53 0 85



За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 оголошено підозру 43-річному мешканцю Пустомит у вчиненні злочину, передбаченого ч.1, ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів).

Встановлено, що зловмисник придбав у невідомої особи «бупренорфін». Наркотик фасував у власному домі та продавав охочим.

Викрили правопорушника цьогоріч 3 жовтня поліцейські Пустомитівського відділу поліції та затримали у порядку ст.208 КПК України.

На даний час фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.



Пресслужба прокуратури Львівської області