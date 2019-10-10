У вересні до податкової служби Львівщини надійшло 41 звернення від громадян Суспільство | 09-10-2019, 14:44 0 118

Як повідомили в управлінні обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області у вересні 2019 року від громадян надійшло 41 письмове звернення. А це, на 13 звернень менше, ніж за відповідний період минулого року .







Найпоширенішими темами звернень громадян є: 20 звернень щодо інформування про ухилення від сплати податків, 9 звернень – місцеві податки, 2 звернення з податку на доходи фізичних осіб, 4 звернення з питань реєстрації та обліку платників 3 звернення з питань єдиного внеску, 3 звернення з інших питань, що належать до компетенції ДПС.



