Набрав чинності закон щодо зменшення тиску на бізнес Суспільство | 09-10-2019, 14:45 0 196

Вилучено статтю 205 ККУ, якою передбачалася кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво, що мала неоднозначне трактування.

Підвищено поріг для виникнення кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків – від 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Підвищено розмір штрафів за ухилення від сплати податків – від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів.

Слід нагадати про норму статті 212 ККУ, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у разі сплати податків та відшкодування шкоди, завданої державі.

Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-20 та https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14





