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| Газета №35 (55) / 2014
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Набрав чинності закон щодо зменшення тиску на бізнес
|Суспільство | 09-10-2019, 14:45
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Вилучено статтю 205 ККУ, якою передбачалася кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво, що мала неоднозначне трактування.
Підвищено поріг для виникнення кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків – від 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Підвищено розмір штрафів за ухилення від сплати податків – від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів.
Слід нагадати про норму статті 212 ККУ, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у разі сплати податків та відшкодування шкоди, завданої державі.
Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-20 та https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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