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До казни Закарпатської області платники єдиного податку сплатили понад 463,2 млн гривень
|Суспільство | 09-10-2019, 15:06
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Про це інформують у Головному управлінні ДПС у Закарпатській області. Аналізуючи надходження єдиного податку за три квартали 2019 року, податківці відзначають, що малий та середній бізнес краю сплатив до територіальних скарбниць на 68,1 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року.
В цілому із загальної суми понад 398 млн грн єдиного податку сплатили до територіального бюджету фізичні особи-спрощенці. На долю юридичних осіб – платників єдиного податку припадає більше 65 млн гривень.
У податковій службі Закарпаття підкреслюють – представники малого бізнесу системно забезпечують життєдіяльність територіальних громад, оскільки активно та сумлінно сплачують єдиний податок до місцевого бюджету.
Варто зауважити, що з 1 жовтня 2019 року змінено реквізити бюджетних рахунків для сплати єдиного податку, відкритих відповідно до вимог стандарту IBAN. Відтак, з новими рахунками можна ознайомитися на офіційному порталі Територіальні органів ДПС у Закарпатській області у розділі Бюджетні рахунки.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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