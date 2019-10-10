За наслідками дев’яти місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили 4,3 мільярди гривень ЄСВ та понад 1 мільярд гривень ПДФО Суспільство | 09-10-2019, 16:31 0 107



У Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за сім місяців 2019 року. З початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ДПС, надійшло 4,3 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 278 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1,2 мільярди гривень.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За дев’ять місяців 2019 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 1035 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 776 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 259 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу ВПП ДПС сплачено на 290 мільйонів гривень ПДФО більше.







