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Понад 1 мільярд гривень перерахували великі платники податків до міського бюджету
|Суспільство | 09-10-2019, 16:32
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За дев’ять місяців 2019 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, перерахували до міського бюджету понад 1,1 млрд гривень. Фактичні надходження від великого бізнесу перевищили прогнозний показник на 83 мільйони гривень. У вересні до міської скарбниці надійшло 109 млн гривень.
Найбільш вагомим джерелом наповнення міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 776 млн грн цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевого бюджету 157 млн грн податку на прибуток підприємств, 53 млн грн земельного податку, 63 млн грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки -13 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води –14 млн гривень.
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