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З початку року великий бізнес Заходу перерахував майже 7 млрд гривень до бюджетів усіх рівнів

Суспільство | 09-10-2019, 16:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    

З початку 2019 року Львівським управлінням Офісу ВПП ДПС забезпечено збір платежів до Загального фонду Державного бюджету в розмірі 7  млрд гривень. До державної скарбниці додатково надійшло 74 млн гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від великого бізнесу зросли на 3 млрд гривень.
Зокрема, протягом вересня цього року великими платниками Заходу перераховано майже 700 млн гривень.
У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 4 млрд гривень; податку на прибуток – 1,5 млрд гривень та акцизного податку – 737 млн гривень.
Крім того, до місцевого бюджету великі підприємства перерахували 1,1 млрд гривень. Слід зауважити, що міський бюджет щомісяця додатково отримує мільйони гривень. Так, з початку року, великий бізнес понад запланованого перерахував 83 млн гривень.



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