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Доходи ФОП під час призначення субсидії
|Суспільство | 09-10-2019, 17:42
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У разі призначення житлової субсидії для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений в таких розмірах мінімальної заробітної плати, встановленої станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:
однієї мінімальної заробітної плати - для платників єдиного податку першої групи;
двох мінімальних заробітних плат - для платників єдиного податку другої групи;
трьох мінімальних заробітних плат - для платників єдиного податку третьої групи.
При цьому для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного податку першої – третьої груп не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від провадження підприємницької діяльності, інформацію про які подано ДФС на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія (детальніше https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-2018-%D0%BF).
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