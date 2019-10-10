Закарпатською митницею ДФС оформлено товарів майже на 64 млрд грн Суспільство | 09-10-2019, 17:44 0 104

Зовнішньоекономічну діяльність на Закарпатській митниці ДФС протягом січня-вересня 2019 року здійснювали 1786 суб’єктів господарювання.

Впродовж дев’яти місяців суб`єктами господарської діяльності оформлено товарів на суму 63,97 млрд грн. З них імпортовано товарів на суму більше 36,14 млрд грн, експортовано на суму 27,83 млрд грн.

У січні-вересні поточного року митницею оформлено 138 064 митних декларацій, з яких 59,7% в режимі імпорту, 28,4% – в режимі експорту та 11,9% – в режимі транзиту. Варто зазначити, що в пунктах пропуску митниці забезпечено на 100% оформлення митних декларацій з використанням процедури електронного декларування.

Щодо імпорту товарів у зоні діяльності митниці то він здійснювався, в основному, з таких країн: Угорщина, Чехія, Словаччина, Італія, Австрія. Серед основних імпортних товарів були: транспортні засоби (обсяг платежів – 956,5 млн грн), кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів (221 млн грн), машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої (179 млн грн), трактори (121 млн грн), частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705 (104,5 млн грн), моторні транспортні засоби для перевезення вантажів (90,7 млн грн) тощо.

Експорт товарів у вказаний період здійснювався, в основному, в такі країни: Угорщина, Німеччина, Італія, Румунія, Словаччина. Серед основних експортних товарів були: лiсоматерiали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені (майже 1,2 млрд грн), соєвi боби (840 млн грн), вугілля деревне (424,5 млн грн), деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків (396 млн грн) тощо.

Закарпатська митниця ДФС

