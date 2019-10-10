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ПАРЄ закликає Росію та Білорусь ліквідувати смертну кару

Суспільство | 10-10-2019, 08:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 117 117    
У Парламентській асамблеї Ради Європи опублікували заяву, де закликають Білорусь та Росію скасувати смертну кару.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Відповідна заява надійшла від комітету ПАРЄ з правових питань та прав людини.

Крім цього, запровадити мораторій на цей вид покарання чи взагалі його скасувати закликали США, Ізраїль, Японію, Йорданію, Казахстан, Марокко та Палестинську автономію.
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