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ПАРЄ закликає Росію та Білорусь ліквідувати смертну кару
|Суспільство | 10-10-2019, 08:58
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|У Парламентській асамблеї Ради Європи опублікували заяву, де закликають Білорусь та Росію скасувати смертну кару.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Відповідна заява надійшла від комітету ПАРЄ з правових питань та прав людини.
Крім цього, запровадити мораторій на цей вид покарання чи взагалі його скасувати закликали США, Ізраїль, Японію, Йорданію, Казахстан, Марокко та Палестинську автономію.
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