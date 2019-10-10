ПАРЄ закликає Росію та Білорусь ліквідувати смертну кару Суспільство | 10-10-2019, 08:58 0 117 У Парламентській асамблеї Ради Європи опублікували заяву, де закликають Білорусь та Росію скасувати смертну кару.



Джерело: "Укрінформ"



Деталі: Відповідна заява надійшла від комітету ПАРЄ з правових питань та прав людини.



Крім цього, запровадити мораторій на цей вид покарання чи взагалі його скасувати закликали США, Ізраїль, Японію, Йорданію, Казахстан, Марокко та Палестинську автономію.