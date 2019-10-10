Три бойовика з ОРДО отримали вироки – СБУ Суспільство | 10-10-2019, 08:59 0 125 Служба безпеки України повідомила про засудження до 9 років трьох бойовиків так званої "ДНР".



Джерело: Facebook-сторінка СБУ



Деталі: Слідчі служби встановили, що засуджені є мешканцями Донецької області. У 2014 році добровільно вступили до терористичного угруповання "Казачий союз "Область войска Донского ДНР", щоб заробити грошей. Там вони займали посади стрільців та розвідника, брали участь у бойових діях проти українських військових.



На початку "бойового шляху" чоловіки отримували майже десять тисяч російський рублів, далі довелось служити безкоштовно.



Згодом вони втекли до родичів, які проживають на території, контрольованій українською владою.





СБУ



Служба безпеки України повідомила про засудження до 9 років трьох бойовиків так званої "ДНР".



СБУ

Дослівно: "У 2018 році співробітники Служби безпеки України затримали бойовиків на території Донеччини. У ході обшуків у квартирах і будинках, де переховувались зловмисники, правоохоронці виявили фотознімки, відеозаписи, військові нагороди та інші докази їх причетності до терористичної діяльності."



Нагадаємо:



Це вже не перший вирок щодо бойовиків окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Зокрема, у червні Новоайдарський районний суд Луганської області засудив до восьми років позбавлення волі бойовика так званої "ЛНР".

Кремінський районний суд Луганської області засудив бойовика так званої "ЛНР" до восьми років позбавлення волі.