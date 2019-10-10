ООС: бойовики здійснили 24 обстріли, один поранений Суспільство | 10-10-2019, 09:02 0 119 9 жовтня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий отримав поранення.





Джерело: Facebook-сторінка командування ООС



Деталі: Противник використовував заборонену Мінськими угодами зброю: артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм та гранатомети різних систем, стрілецьку зброю.



Крім того, збройні формування обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого.



Обстріли велись поблизу Красногорівки, Пісків, Лебединського, Водяного, Пищевика, Новотроїцького, Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки, Майорська, Авдіївки та інших населених пунктів.



Нагадуємо:



8 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.