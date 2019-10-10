Чоловіка, який надав хабара прикордоннику, судитимуть на Львівщині Суспільство | 10-10-2019, 10:45 0 85



За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 27-річного жителя Хмельницької області, який підозрювався у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України (висловленні пропозиції службовій особі надати їй неправомірну вигоду та надання неправомірної вигоди за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого службового становища).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 серпня цього року фігурант запропонував та надав інспектору Львівського прикордонного загону 100 доларів США неправомірної вигоди, щоб той скористався службовим становищем та дозволила йому в’їзд на територію України на автомобілі іноземної реєстрації всупереч передбаченого законодавством порядку.

30.09.2019 обвинувальний акт скеровано до Жовківського районного суду Львівської області для розгляду по суті.



Пресслужба прокуратури Львівської області