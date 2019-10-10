НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ ТУРКІВ Суспільство | 10-10-2019, 10:51 0 107



Прикордонники Львівського загону, вчора, неподалік держрубежу на околиці населеного пункту Нагачів зупинили автомобіль марки «Рено» яким їхали два громадянина Туреччини. Під час бесіди прикордонники з’ясували що чоловіки прибули в Україну як туристи, про те не можуть чітко пояснити мету перебування в контрольованому прикордонному районі.

Іноземців, які мали із собою документи, доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Згодом прикордонники встановили, що турки мали намір незаконно потрапити до країн ЄС.



Пресслужба Львівського прикордонного загону



#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #прикордонники #кордон #ДПСУ #пограничники #граница #новини



