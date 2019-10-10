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НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ ТУРКІВ
|Суспільство | 10-10-2019, 10:51
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Прикордонники Львівського загону, вчора, неподалік держрубежу на околиці населеного пункту Нагачів зупинили автомобіль марки «Рено» яким їхали два громадянина Туреччини. Під час бесіди прикордонники з’ясували що чоловіки прибули в Україну як туристи, про те не можуть чітко пояснити мету перебування в контрольованому прикордонному районі.
Іноземців, які мали із собою документи, доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Згодом прикордонники встановили, що турки мали намір незаконно потрапити до країн ЄС.
Пресслужба Львівського прикордонного загону
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