"ВОДОЛАЗА" ТА 14 ЯЩИКІВ КОНТРАБАНДНОГО КУРИВА ВИЯВИЛИ ОХОРОНЦІ КОРДОНУ НЕПОДАЛІК ВІД ТИСИ Суспільство | 10-10-2019, 14:15 0 97



Спробі незаконного переміщення через українсько-румунський кордон значної партії тютюнових виробів завадили сьогодні вночі прикордонники відділення «Солотвино» Мукачівського загону спільно з співробітниками оперативно-розшукового управління Західного регіонального управління Держприкордонлужби.

Близько опівночі прикордонники помітили рух групи осіб в бік річки Тиса, якою проходить українсько-румунський кордон. Законні вимоги військовослужбовців правопорушники проігнорували та, покинувши свої ноші вдались до втечі. Прикордонниками було здійснено кілька попереджувальних пострілів, одного з контрабандистів вдалось затримати. Ним виявився 20-річний громадянин України. Чоловік був одягнений у гідрокостюм. За вчинене правопорушення на нього складено протоколи за ч.1 ст. 204-1 та ст. 185-10 КУпАП, справу скеровано до суду.

Під час подальших пошукових заходів за 300 метрів до кордону військовослужбовці виявили покинуті контрабандистами пакунки, в яких знаходилось 14 ящиків сигарет.

Контрабандний товар доправили до відділення «Солотвино». Після перерахунку стало відомо, що контрабандисти планували перемістити до сусідньої країни 7300 пачок сигарет.

Наразі проводяться заходи по встановленню кола усіх причетних до незаконної оборудки осіб.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



