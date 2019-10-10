На Сколівщині відбувся круглий стіл по охороні лісу від незаконних рубань та порушень природоохоронного законодавства Суспільство | 10-10-2019, 15:01 0 98





В адміністративній будівлі Сколівського лісгоспу відбулося засідання круглого столу по охороні лісу від незаконних рубань та порушень природоохоронного законодавства.



В роботі прийняли участь представники органів місцевого самоврядування: в.о. голови Сколівської РДА Роман Чудійович, заступник голови Сколівської районної Ради Юрій Допілко, голови сільських рад, представники правоохоронних органів: прокурор Стрийської міжрайонної прокуратури Ігор Леськович, начальник Сколівського районного відділу поліції Микола Комарницький, лісничі лісгоспу.







Інженером охорони та захисту лісу Василем Гульчевським, проведено аналіз роботи державної лісової охорони Сколівського лісгоспу за останні три роки, спільні дії органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів. Результатом роботи є незначна кількість скоєння незаконних рубок, так у 2019 році виявлено 12 випадків кубомасою 10 м.кубічних незаконних рубок скоєних населенням сіл району з метою забезпечення себе паливними дровами.



Першочергові заходи які сприяли недопущенню скоєння лісопорушень, це:



- введення електронного обліку деревини та маркування колод бирками зі штрихкодом;



- впровадження механізму громадського контролю через веб-сторінку лісгоспу та обговорення місць рубок з громадськістю;

- рейдова робота постійно діючої рейдової групи на спецавтомобілі з використанням спезасобів ( фотопастки, фотовідеокамери, рації, прибори нічного бачення);







- проведення планових ревізій — один раз до випадання снігу і другий після його сходження (осінь-весна);

- забезпечення місцевих деревообробників законно заготовленою деревиною.



Представники органів влади запевнили про постійну роботу діючої робочої комісії по перевірці легальності лісопильних рам, розгляді на сесіях Районної Ради питань роботи лісогосподарських підприємств.

За інформацією ДП "Сколівський лісгосп"