Майже 2 мільярди гривень надійшло податку на прибуток від Львівщини за дев’ять місяців 2019 року Суспільство | 10-10-2019, 15:02 0 88

Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДПС у Львівській області у вересні 2019 року підприємства Львівщини сплатили до державного бюджету 46,3 млн. грн. податку на прибуток, що на 20,5 млн. грн. або на 79,5% більше порівнюючи з відповідним періодом 2018 року та у 6,6 рази більше порівнюючи з відповідним періодом 2017 року .

За січень-вересень 2019 року до державного бюджету надійшло 1853,7 млн. грн. податку на прибуток. А це на 738,9 млн. грн. або на 66,3 % більше порівнюючи з відповідним періодом минулого року та у 3 рази більше порівнюючи з відповідним періодом 2017 року .

Збільшення надходжень податку на прибуток відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій. Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток: ТОВ ,,Львівенергозбут”, ПрАТ ,,Галнафтохім”, ТОВ ,,Еко-Оптіма”, ТзОВ ,,Регно Італія УА”, ТзОВ ,,Тропік”, СП ,,Львів-Трейдінг”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ПРАТ ,,Завод ,,Омега”, ТОВ ,,Перша логістична компанія”, Корпорація ,,Галичартбуд”, ТОВ ,,КПП Центр”, ТзОВ ,,Елекс”, ТзОВ ,,РСП ,,Шувар”, ТОВ ,,Екран”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”, ПП ,,АРТ-Енерго”, ТОВ ,,Окко-Схід”.



