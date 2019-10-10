ЩЕ 44 СТРОКОВИКИ ЗВІЛЬНИЛИСЯ В ЗАПАС Суспільство | 10-10-2019, 15:02 0 75

44 військовослужбовці строкової служби повернуться сьогодні додому після проходження служби в Мукачівському прикордонному загоні. Прикордонники з різних регіонів України відслужили півтора роки, захищаючи кордони рідної держави.

Заступник начальника Мукачівського прикордонного загону, підполковник Олег Ополонський у своїй вітальній промові подякував військовослужбовцям за службу та побажав подальших високих досягнень у цивільному житті.

Військовий капелан Мукачівського загону, отець Олег у своїй настановчій промові наголосив, що захист Вітчизни - це святий обов'язок кожного чоловіка та додав, що досвід служби у війську вартий того, щоб військовослужбовцями пишалися їх рідні та близькі.

На останок святі отці Олег та Віктор благословили військовослужбовців на щасливе життя та безпечне повернення додому.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



