|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ЩЕ 44 СТРОКОВИКИ ЗВІЛЬНИЛИСЯ В ЗАПАС
|Суспільство | 10-10-2019, 15:02
| 0 75
|
44 військовослужбовці строкової служби повернуться сьогодні додому після проходження служби в Мукачівському прикордонному загоні. Прикордонники з різних регіонів України відслужили півтора роки, захищаючи кордони рідної держави.
Заступник начальника Мукачівського прикордонного загону, підполковник Олег Ополонський у своїй вітальній промові подякував військовослужбовцям за службу та побажав подальших високих досягнень у цивільному житті.
Військовий капелан Мукачівського загону, отець Олег у своїй настановчій промові наголосив, що захист Вітчизни - це святий обов'язок кожного чоловіка та додав, що досвід служби у війську вартий того, щоб військовослужбовцями пишалися їх рідні та близькі.
На останок святі отці Олег та Віктор благословили військовослужбовців на щасливе життя та безпечне повернення додому.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
|
|