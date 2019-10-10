З початку року українська армія отримала 218,9 млн грн військового збору від платників Закарпаття Суспільство | 10-10-2019, 16:28 0 75

В управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у Закарпатській області інформують, що за дев’ять місяців 2019 року забезпечено надходження військового збору в сумі 218,9 млн гривень. Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 114,8%, або на 28,2 млн гривень більше.

Слід зазначити, що в порівнянні з вереснем минулого року на потреби української армії у вересні 2019 року платники податків Закарпаття перерахували на 3,7 млн грн більше. Надходження становлять 26,6 млн гривень.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області