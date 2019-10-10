Закарпатські митники вилучили іноземця пістолет «EKOL FIRAT MAGNUM» Суспільство | 10-10-2019, 20:14 0 48

Сьогодні, 10 жовтня, громадянин Словаччини без дозвільних документів вивозив із України через митний пост «Ужгород» стартовий пістолет та набої.

На митний пост іноземець заїхав на автомобілі «RENAULT MEGANE», слідував із України в Чехію у приватних справах.

Обравши для проходження митного контролю «зелений коридор», громадянин заявив, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо вивезення за межі митної території.

В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина в слоні автомобіля працівники митниці виявили предмет схожий на пістолет з маркуванням «EKOL Firat Magnum cal. 9 mm P.A.K.» та чотири набої до газової зброї, виробник «Wadie» 9mm P.A.PV.

Дії громадянина мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю).

Наразі складено протокол та на підставі статті 511 Митного кодексу України товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил, вилучено.

Закарпатська митниця ДФС

